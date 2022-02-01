Москва, 1 февраля, 2022, 21:18 — ИА Регнум. Антироссийские заявления официальной Украины вредят прежде всего самой Украине, заявил 1 февраля российский президент Владимир Путин после переговоров с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном.

Kremlin.ru Владимир Путин

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Комментируя вопрос выполнения Минских соглашений, Путин сказал: