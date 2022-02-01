Екатеринбург, 1 февраля, 2022, 20:50 — ИА Регнум. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев призывает работодателей не требовать от работников бумажные больничные листы. С таким обращением он выступил в соцсетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Чиновник обратил их внимание на большие очереди в поликлиниках, на то, что люди часами дожидаются приёма врача. «Я прошу вас пойти навстречу вашим сотрудникам и в ближайшие недели не требовать у них больничные на бумаге», — сказал глава региона.

Он также напомнил, что представители работодателей имеют возможность установить специальные программы и получать нужный документ в электронном формате.

Также Куйвашев призвал пациентов с ОРВИ и COVID-19 не спешить в поликлиники, а дожидаться медиков на дому, если болезнь проходит не в критической форме. А на сайте Фонда социального страхования можно оформить электронный больничный.