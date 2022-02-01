Москва, 1 февраля, 2022, 20:30 — ИА Регнум. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о регулировании продажи алкоголя в федеральных государственных бюджетных учреждений (ФГБУ), обеспечивающих деятельность управления делами президента РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 1 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Сейчас уже установлены требования к помещениям, используемым организациями, осуществляющими розничную продажу алкогольной продукции. В частности, они должны иметь такие помещения в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде, срок которой определен договором и составляет один год и более. Законопроектом предлагается установить, что бюджетные учреждения могут иметь соответствующие помещения также в безвозмездном пользовании.

Кроме того, сейчас законом органам государственной власти регионов предоставлено право устанавливать для организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции (за исключением таких организаций при оказании ими услуг общественного питания), требования к минимальному размеру уставного капитала (уставного фонда). Однако в правоприменительной практике органами государственной власти субъектов Российской Федерации данная норма рассматривается как основание для отказа в выдаче лицензий бюджетным учреждениям, поскольку такие учреждения не имеют уставного капитала (уставного фонда), отмечают авторы.

С учетом того, что федеральный закон не содержит запрета на осуществление бюджетными учреждениями деятельности по розничной продаже алкогольной продукции, законопроектом предлагается внести соответствующие уточнения.

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