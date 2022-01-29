Москва, , 15:37 — REGNUM Пакет законопроектов, направленных на ускорение процедуры уничтожения изъятого нелегального алкоголя, внесли в Госдуму сенаторы во главе с Анатолием Артамоновым, передает корреспондент ИА REGNUM.

Совет Федерации

Парламентарии обратили внимание на то, что с 2015 года вывезено с мест изъятия на хранение и уничтожение 129 млн л нелегальных этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. При этом уничтожено по решению судов только 68,4 млн л нелегальной продукции (57% от общего объема изъятой и вывезенной продукции).

По состоянию на 1 ноября 2021 года в общей массе хранимых продукции, предметов и оборудования, составляющей 85 684 тонны, более трех лет находятся на хранении 53 883 тонны, от двух до трех лет — 11 961 тонна, от года до двух лет — 10 867 тонн, менее года — 8 974 тонны.

Сейчас только на оплату досудебного хранения имущества на территории всей страны расходуется свыше 70 млн рублей бюджетных средств ежемесячно, при этом большая часть продукции хранится в течение нескольких лет в ожидании соответствующего решения суда, указали авторы.

Для минимизации затрат федерального бюджета предлагается на законодательном уровне установить возможность наделения территориальных органов Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка полномочиями по принятию решений об уничтожении изъятой продукции, которая находится на хранении в специализированной организации свыше трех лет, а также срок годности которой истек.

Если в течение 2-х лет благодаря предлагаемым мерам удастся уничтожить хотя бы половину имеющегося имущества, только за указанный промежуток времени экономия средств федерального бюджета на хранение по самым скромным подсчетам уже составит более 450 млн рублей с пропорциональным уменьшением стоимости хранения в дальнейшем, подсчитали сенаторы.

Читайте также: Госдума повысила штрафы за сигареты и алкоголь без маркировки