Лондон, 1 февраля, 2022, 20:14 — ИА Регнум. Визит в Россию британского министра обороны Бена Уоллеса состоится 11 февраля, передаёт 1 февраля ВВС.

Richard Townshend Бен Уоллес

Следите за развитием событий в трансляции: «Антироссийская провокация: Киев готовит наступление на Донбасс — трансляция»

Уточняется, что Уоллес будет в Москве, где встретится с российским министром обороны Сергеем Шойгу.

Напомним, 17 января Уоллес объявил, что приглашает Шойгу в Лондон для обсуждения вопросов, касающихся НАТО и Украины. В ответ на это Шойгу пригласил Уоллеса в Москву.