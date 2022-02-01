Москва, 1 февраля, 2022, 20:01 — ИА Регнум. Американская сторона и НАТО в своих письменных ответах проигнорировали главные вопросы, поставленные Россией по гарантиям безопасности, заявил 1 февраля президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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На итоговой пресс-конференции российский президент прокомментировал те письменные ответы, которые направили Москве США и НАТО по запросу России о гарантиях безопасности.

Владимир Путин «Внимательно анализируем полученные от США и НАТО 26 января письменные ответы. Но уже сейчас понятно, и я проинформировал об этом господина премьер-министра, что принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированы».

Президент России пояснил, что в ответах США и НАТО нет «адекватного учёта трёх наших ключевых требований, касающихся недопущения расширения НАТО, отказа от размещения ударных систем вооружения вблизи от российских границ, а также возврата военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года, когда был подписан основополагающий акт Россия-НАТО».