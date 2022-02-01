Екатеринбург, 1 февраля, 2022, 19:38 — ИА Регнум. В Свердловской области ограничили посещение несовершеннолетними торговых центров. Очередные поправки в указ о режиме повышенной готовности подписал губернатор Евгений Куйвашев.

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Теперь лица младше 18 лет могут попасть туда со своими законными представителями либо по студенческому билету. Также несовершеннолетним запрещено посещение спортивных клубов, физкультурно-спортивных организаций, а также расположенных в ТРЦ развлекательных центров и детских игровых комнат.

Как сообщало ИА REGNUM, основную часть школьников и студентов власти перевели на дистанционку, а первоклассников отправили на каникулы. Причиной стала очередная волна заражений коронавирусом.