Бухарест, 1 февраля, 2022, 18:58 — ИА Регнум. Министерство обороны Румынии направило в район Добруджи на румынско-болгарской границе несколько бронемашин десанта, а также десятки военных грузовиков. Об этом 1 февраля сообщает бухарестское издание Romania Libera.

Www.defense.gov Солдаты на военных учениях в Румынии. 2017

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Согласно официальной информации, передвижение соответствующих колонн носит характер подготовки к масштабным армейским учениям. Предполагается, что указанные маневры будут проводиться румынской армией с 5 по 15 февраля нынешнего года. О деталях акции не сообщается.

Напомним, ранее минобороны Румынии объявило о намерении укрепить боеспособность своих частей в рамках совместных программ с НАТО и США.