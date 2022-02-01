Минск, 1 февраля, 2022, 18:38 — ИА Регнум. «Минздрав Республики Беларусь разрешил врачам устанавливать диагноз «инфекция COVID-19» при наличии клинических и/или рентген-томографических данных — без проведения обязательного ПЦР-тестирования или антиген-тестирования на амбулаторном этапе. Исключение составляют те случаи, когда требуется госпитализация пациента в стационар», — сообщает пресс-служба белорусского министерства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Основанием для такого решения стал приказ министерства № 108 от 31 января. Чиновники отметили, что «результат лабораторного теста на COVID-19 никак не сказывается на лечении» и «этиотропного лечения от коронавирусной инфекции как такового нет».

«Данная норма принята с целью снижения риска заражения острыми респираторными инфекциями, в том числе инфекцией COVID-19, при посещении амбулаторно поликлинических организаций», — сказано в сообщении министерства здравоохранения Белоруссии.

Напомним, в 2020 году Александр Лукашенко отрицал опасность коронавируса и называл пандемию «коронапсихозом», критиковал правительство РФ за ограничительные меры и обвинял умерших от COVID-19 сограждан в пренебрежении к своему здоровью. Он демонстративно проводил массовые мероприятия — в том числе «республиканский субботник» и парад 9 мая с участием ветеранов Великой Отечественной войны (которую назвал «не нашей»). Лукашенко демонстративно отказывался носить защитную маску и рекомендовал такие «антиковидные» средства, как вдыхание дыма от костра, употребление разбавленного спирта, работу в поле с трактором, посещение бани, зимние виды спорта и тому подобное. Летом того же года он признался, что перенёс последствия инфицирования «на ногах». В 2022 году Лукашенко заявил, что дважды переболел новым штаммом коронавируса.