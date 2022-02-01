Приштина, Сербия, 1 февраля, 2022, 18:06 — ИА Регнум. В Косово 1 февраля в результате исследования 3329 образцов выявили 2033 носителя коронавируса. Признаны излечившимися 2433 человека, за сутки в крае скончались шесть пациентов с COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi со ссылкой на данные Института общественного здравоохранения Косово.

Приштина. Косово

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец эпидемии или новая волна: все новости о коронавирусе в мире»

Всего в Косово с начала пандемии был выявлен 208 241 случай заражения, 172 044 пациента излечились, 3021 человек скончался от осложнений, вызванных COVID-19, при этом уже в течение нескольких месяцев среднесуточный показатель по смертности составляет меньше одного человека.

Отмечается существенное снижение смертности и числа выявляемых новых носителей в крае. Число активных выявленных случаев заражения постоянно растет и сейчас составляет 32 096. За новогодние праздники это число выросло в шесть раз — с 300 до 1800. Однако это официальная статистика, затрагивающая лишь несербское население края — на севере края число активных случаев заражения в несколько раз больше или просто чаще проводят тесты.

Обе дозы вакцины от COVID-19 получили свыше 50% взрослого населения Косово — 805 802 человека, при этом произведено уже свыше 1 781 119 инъекций вакцины. В вакцинации могут участвовать все граждане старше 12 лет. Свыше 78 тысяч косоваров уже получили бустерную дозу вакцины от коронавируса.