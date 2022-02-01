Бишкек, 1 февраля, 2022, 17:26 — ИА Регнум. Всемирный банк помог национальному госпиталю Киргизии приобрести уникальное медицинское спецоборудование, предназначенное для проведения нейрохирургических операций при лечении постковидных пациентов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения сегодня, 1 февраля.

Minsvyaz.ru Всемирный банк

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Как отмечает главный врач нацгоспиталя Токтобай Маанаев, в последнее время в республике фиксируется резкий рост развития неврологических заболеваний среди граждан, перенесших коронавирусную инфекцию.

По его словам, закупленная в рамках проекта «Экстренное реагирование на COVID-19» эндоскопическая стойка с набором для оперативного лечения позволит удалять гематомы достаточно большого объема, кисты, опухоли, сосудистые мальформации и аневризм головного мозга без трепанации черепа.

«Доступ осуществляется через небольшие отверстия в черепе, а некоторые операции вовсе проводятся с доступом через нос. Это позволяет уменьшить риск травматизма тканей при операции и предотвратить возможные осложнения», — подчеркивает главврач национального госпиталя Киргизии.