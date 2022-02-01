Берлин, 1 февраля, 2022, 19:22 — ИА Регнум. В Германии 31 января десятки тысяч вновь вышли на акции протеста против сохраняющихся ограничительных мер из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщает немецкое агентство Deutsche Welle.

Petra B. Fritz Германия

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Еженедельно по понедельникам во многих районах Германии проходят демонстрации против мер по борьбе с пандемией. Особую критику вызывают планы правительства по введению всеобщей обязательной вакцинации.

По данным полиции, только в Тюрингии в акциях приняли участие более 24 тысяч человек, около 9 тысяч человек вышли на демонстрации в более чем 20 городах Мекленбурга-Передней Померании, включая Шверин. В Ростоке регулирующий орган запретил несколько митингов, однако некоторые группы в знак несогласия перемещались по центру города.

В Берлине около тысячи человек приняли участие в митинге в районе центральной улицы Унтер-ден-Линден. В северном округе Тегель полиция сообщила о марше протеста с количеством участников «в нижнем четырехзначном диапазоне».