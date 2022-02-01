Нью-Йорк, США, 1 февраля, 2022, 16:43 — ИА Регнум. Американская сторона нагнетает информационную напряжённость по украинской теме. Обвинения Вашингтона в адрес России носят провокационный характер, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН, пишет 1 февраля The Washington Post.

Russiaun.ru Василий Небензя

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Комментируя заявление американского постпреда при ООН Линды Томас-Гринфилд о том, что Москва выставляет агрессорами как Украину, так и Запад, чтобы якобы была причина для «вторжения» на украинскую территорию, Небензя сказал:

«Вы ждёте, когда это произойдёт, как будто хотите, чтобы ваши слова стали реальностью».

Он напомнил Вашингтону о том, что неонацисты в 2014 году пришли к власти в Киеве благодаря Западу. Американский постпред со своей стороны обвинила Москву в агрессии, которая якобы характерна для России.

Напомним, заседание СБ ООН по Украине было инициировано США. Россия и Китай голосовали против этой инициативы, но она набрала необходимое число желающих, так что заседание состоялось.