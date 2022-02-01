Мишустин призвал Минздрав РФ решать не только проблемы COVID-19
Москва, 1 февраля, 2022, 16:25 — ИА Регнум. Людей волнуют многие вопросы, связанные с медициной и не только касающиеся COVID-19. Эти вопросы также нужно продолжать решать, заявил 1 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по вопросам социально-экономического развития страны.
Отметив, что число заболевших в стране «увеличивается каждый день» и что первичное звено здравоохранения испытывает большие нагрузки, Мишустин сказал:
Он призвал поработать над тем, чтобы был обеспечен индивидуальный подход к лечению пациентов, при этом процедуры записи к врачу и выдача заключений и рецептов должны быть упрощены при помощи применения современных технологий.
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Мишустин добавил, что «необходимо сократить сроки ожидания приёма у специалистов и, конечно, избавить медицинский персонал от бумажной работы и бесконечных отчётов».