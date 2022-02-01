Таллин, 1 февраля, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Штамм коронавируса «Омикрон» распространяется в Эстонии настолько быстро, что пик этого процесса может наступить совсем скоро. Однако усилия правительства и медицинских органов следует направить не на ослабление ограничений, а на переосмысление принимаемых мер по борьбе с эпидемией.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец эпидемии или новая волна: все новости о коронавирусе в мире»

Об этом эстонский профессора Криста Фишер, которая составляет прогнозы распространения коронавируса для Министерства здравоохранения страны, заявила порталу гостелерадиовещания ERR.

«В какой-то момент распространение вируса должно начать снижаться, потому что вирус больше не сможет никого заражать или находя новых людей так быстро, как сейчас. Этого пика мы можем достичь уже в ближайшее время, но таких гарантий нет», — отметила профессор.

Она опасается, что специалисты могут «проморгать» перелом эпидемии, если разговоры о снижении объемов тестирования и анализа информации о заболевании станут реальностью: «Если политику тестирования решат изменить уже в ближайшее время, то мы можем и не увидеть, когда именно наступит пик. Мы увидим снижение числа положительных тестов, но не будем знать, уменьшилось ли распространение инфекции».

«Как статистик, я немного обеспокоена возможным падением качества данных. Если экономическая эффективность тестов больше не является высокой, то следует принять соответствующие решения, но при этом нужно понимать, как мы будем в дальнейшем получать представление о течении эпидемии, об изменениях в распространении инфекции», — добавила она.

Поэтому профессор Фишер настоятельно не рекомендует торопиться с ослаблением ковид-ограничений.