Москва, 1 февраля, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Российским работодателям в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса следует по возможности перевести на удалённый режим работы как можно больше сотрудников, сообщает 1 февраля Минтруд России.

Цитата из к/ф «Всё лучшее впереди». реж Ван Цзин. 2020. Китай За работой

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В каком количестве переводить сотрудников на «удалёнку», предстоит решать самому работодателю. Отмечается также, что при этом работодатели не должны снижать зарплату, если дистанционные сотрудники выполняют прежний объём работы.

Рекомендация поступила от трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, которая приняла соответствующее решение в конце прошлой рабочей недели — 28 января.