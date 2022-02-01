Тбилиси, 1 февраля, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Более 80% жителей Грузии имеют иммунитет от COVID-19. Об этом 1 февраля сообщил на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваемости и общественного здоровья (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.

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«Мы не дошли до последней точки, но примерное моделирование, которое у нас есть, на сегодня это выше 80%, но с последней цифрой не хочу ошибиться», — сказал врач.

При этом он призвал жителей страны продолжать прививаться и носить маски. Гамкрелидзе также выступил за то, чтобы в общественных заведениях продолжали требовать ковид-паспорта у посетителей, несмотря, что правительство отменило это ограничение.

Стоит отметить, что премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили второй раз заразился коронавирусом. При этом он был привит от COVID-19.