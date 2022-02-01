Москва, 1 февраля, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Четыре платформы для быстрого оказания медицинской помощи появятся в России, заявила 1 февраля вице-премьер Татьяна Голикова на совещании в правительстве России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Татьяна Голикова

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"Подготовим четыре платформы для быстрого создания эффективных и безопасных вакцин от новых инфекций», — рассказала Голикова о планах на ближайшие годы.

По словам вице-премьера, к 2024 году 80% населения смогут сделать тест на инфекции в течение 24 часов.

«Внедрим быстрые тесты на 43 инфекции, ускорив оказание помощи», — добавила она.