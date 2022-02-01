Москва, 1 февраля, 2022, 15:50 — ИА Регнум. На фоне пандемии коронавируса действующая система обязательного медицинского страхования (ОМС) показала свою неэффективность и даже нанесла вред пациентам, которые не получали нужного лечения. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 февраля, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Полис ОМС РФ

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"Сложно было ожидать, что с наступлением пандемии система ОМС, которая и раньше зарекомендовала себя не с лучшей стороны, вдруг станет эффективным механизмом в борьбе с опасной инфекцией. Где тонко — там и рвется. Именно об этом убедительно говорят данные экспертов, в первую очередь данные по избыточной смертности», — сказал Миронов.

По данным независимых исследований, умершие от COVID-19 жители России в некоторых регионах почти в 60% случаев не получали рекомендованную к применению при тяжелом течении терапию. Ранее факт экономии на лечении признали в правительстве РФ. При этом в Минздраве РФ сообщили, что тарифы на лечение от COVID на 2022 год не обновлялись.

Миронов убежден, что государство должно упразднить страховые механизмы и перейти к прямому финансированию здравоохранения.

«Логично… отменить систему ОМС, упразднить фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС), перейти к бюджетному финансированию и как минимум вдвое увеличить расходы на здравоохранения», — предлагает Миронов.

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