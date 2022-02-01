Ростов-на-Дону, 1 февраля, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Многие жители Ростовской области, которые лечились от COVID-19 амбулаторно, не смогли получить бесплатные медикаменты. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ростовского штаба Общероссийского народного фронта.

Никита Устинов ИА REGNUM Лекарство в капсулах

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Так, согласно результатам опроса, 70% из 600 респондентов не получили бесплатные медикаменты от COVID-19.

«Почти 95,5% участников онлайн-опроса в Ростовской области лечились дома. Основной проблемой стало то, что 70% респондентов не получали бесплатные препараты, поэтому 62% из них лекарства доставляли знакомые или родственники, и почти 40% — ходили в аптеку самостоятельно, нарушая карантин. Такая организация доставки лекарств чревата осложнением болезни и ситуации с COVID-19 в целом», — отметил руководитель регионального исполкома ОНФ Алексей Варяница.

В рамках опроса всплыла проблема и с вызовом врача на дом, записи на ПЦР-тестирование по номеру 122.

ИА REGNUM сообщало, что бесплатные лекарства от COVID-19 полагаются не всем пациентам. Об этом ранее заявил министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев. По его словам, медикаменты выдаются не 100% заболевших, а только тем, у кого есть показания. И не полный комплекс, а только те препараты, которые необходимы конкретному человеку в соответствии с его патологией.