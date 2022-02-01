Москва, 1 февраля, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Информация о резком росте цен на ПЦР-тесты и лекарства от коронавируса в регионах является поводом для того, чтобы обратить на это внимание. Об этом 1 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Тест на COVID-19

«Мы обратим обязательно на это внимание», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

При этом он добавил, что оперативный штаб наверняка мониторит эту ситуацию.

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

Песков поблагодарил журналистов за то, что они привлекли внимание к проблеме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обращение к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко о необходимости контроля цен на ПЦР-тесты в аптеках и услуг на их проведение в медицинских учреждениях подготовило Законодательное собрание Санкт-Петербурга.

Читайте также: Заксобрание Петербурга просит Минздрав контролировать цены на ПЦР-тесты

Председатель Заксобрания Александр Бельский отметил, что сегодня стоимость наборов для ПЦР-тестов в аптеках колеблется от 646 до 3000 рублей, а стоимость платного исследования в специализированных организациях начинается от 1200 рублей. По его словам, для многих людей это серьёзные суммы. Самое критичное, что это подорожание и разброс цен происходит в разгар новой вспышки заболеваемости, подчеркнул Бельский.

Ранее по теме: Клиники на Алтае завышают цены на ПЦР-тесты в два раза