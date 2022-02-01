Ростов-на-Дону, 1 февраля, 2022, 15:04 — ИА Регнум. В Ростовской области от COVID-19 как в амбулаторных, так и стационарных условиях лечатся 23 786 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 1 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В настоящее время в ковидных госпиталях находятся 2 676 пациентов, из них 25 человек — в тяжёлом состоянии. Загрузка инфекционных коек достигла 80,6%. 21 109 жителей Дона получают амбулаторное лечение.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области создан резерв коек для пациентов с коронавирусом. В случае необходимости коечный фонд будет расширен до 6 тыс. мест.