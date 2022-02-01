Гаага, Нидерланды, 1 февраля, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Международный суд в Гааге принял заявление о совершении Александром Лукашенко и силовыми госорганами Белоруссии деяний против интересов белорусских граждан. Документ с обвинениями в геноциде и преступлениях против человечности подал польский адвокат Томаш Вилиньский.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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Податель заявления представляет интересы граждан Белоруссии, в том числе действующего в Варшаве «Народного антикризисного управления» экс-директора минского театра Павла Латушко. Документ содержит 160 страниц обоснования и 40 тысяч страниц документов в приложении.

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Александр Лукашенко, а также нынешние глава КГБ Иван Тертель и замминистра внутренних дел Николай Карпенков обвиняются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Томаш Вилиньский анонсировал подачу документа в Гаагу ещё в прошлом году, заявив об обоснованности выдвинутых обвинений и наличии свидетелей.

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Тем временем находящийся в Белоруссии польский дезертир Эмиль Чечко, признавшийся в убийствах нелегальных мигрантов в Польше, заявил о своём обращении в Гаагский трибунал. О принятии этого обращения к рассмотрению пока ничего не известно.

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«Эти мерзавцы организовали охоту на людей. Охоту! В лесах бегали и расстреливали, сотни, сотни тысяч людей, которые искали счастье в Европе, куда их позвали, были расстреляны в лесах и зарыты в могилы. Это ли не фашизм?», —заявил 28 января Александр Лукашенко в послании к народу и парламенту Белоруссии, характеризуя политику Польши во время прошлогоднего миграционного кризиса (цитата по РБК). По версии пресс-службы президента Белоруссии, Лукашенко говорил не о «сотнях тысяч», а о «сотнях» расстрелянных польскими военными.