Воронеж, 1 февраля, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Ученики пятых-одиннадцатых классов школ Воронежа переводятся на дистанционное обучение с 3 февраля. Решение принято региональным оперативным штабом, сообщается 1 февраля в телеграм-канале правительства Воронежской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное обучение

«С четверга, 3 февраля, на дистанционное обучение переводятся ученики 5−11 классов образовательных учреждений города Воронежа. Учреждения дополнительного образования в Воронеже также будут работать в дистанционном режиме», — говорится в сообщении.

Младшеклассники в школах Воронежа пока остаются на очном обучении. В остальных муниципалитетах региона решения о переводе школьников на «удалёнку» будут принимать главы районов — исходя из эпидемиологической ситуации.

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Губернатор Воронежской области Александр Гусев поручил департаменту образования обратить внимание на образовательные методики 9−11 классов — чтобы ученики выпускных классов имели возможность подготовиться к экзаменам.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области в последние дни наблюдается подъём ковид-заболеваемости — за последние сутки выявлено 2 266 случаев заражения. Подросло и число госпитализаций — 229 за сутки (167 днём ранее).