В Воронеже школьников отправляют на «удалёнку»
Воронеж, 1 февраля, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Ученики пятых-одиннадцатых классов школ Воронежа переводятся на дистанционное обучение с 3 февраля. Решение принято региональным оперативным штабом, сообщается 1 февраля в телеграм-канале правительства Воронежской области.
Младшеклассники в школах Воронежа пока остаются на очном обучении. В остальных муниципалитетах региона решения о переводе школьников на «удалёнку» будут принимать главы районов — исходя из эпидемиологической ситуации.
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Губернатор Воронежской области Александр Гусев поручил департаменту образования обратить внимание на образовательные методики 9−11 классов — чтобы ученики выпускных классов имели возможность подготовиться к экзаменам.
Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области в последние дни наблюдается подъём ковид-заболеваемости — за последние сутки выявлено 2 266 случаев заражения. Подросло и число госпитализаций — 229 за сутки (167 днём ранее).