Москва, 1 февраля, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Минтруд РФ рекомендует работодателям перевести на удалённый режим работы максимальное число сотрудников в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в стране. Об этом журналистам заявили в пресс-службе ведомства.

Удаленная работа

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"В связи с кратным ростом заболеваемости COVID-19 Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений рекомендует перевести на дистанционный режим работы максимально возможное число работников», — говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующий документ был утвержден на заседании РТК 28 января 2022 года.

Сообщается также, что число сотрудников, которых можно перевести на удалённый формат работы, формируется организацией самостоятельно, в соответствии с её возможностями.

В министерстве напомнили, что перевод работника на удалённый формат работы не является основанием для сокращения заработной платы при сохранении объема выполняемых задач.