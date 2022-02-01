Кишинёв, 1 февраля, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Генпрокуратура Молдавии начала проверку информации о нарушении карантинного режима одним из ночных клубов Кишинёва. Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Цитата из х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Реж. Элем Климов. 1964. СССР Карантин

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец эпидемии или новая волна: все новости о коронавирусе в мире»

«Генеральная прокуратура приняла к сведению информацию из прессы о том, что несколько прокуроров собрались в одном из ночных клубов столицы, нарушив ограничения, установленные Национальной комиссией по общественному здоровью для предотвращения распространения COVID-19», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что расследование будет вестись объективно, вне зависимости от того, подтвердится ли участие в вечеринке прокуроров. Итоги расследования в Генпрокуратуре пообещали обнародовать.

Стоит отметить, что ранее пресс-служба Генерального инспектората полиции Молдавии опубликовала видеозапись с рейда правоохранителей по ночным клубам столицы. В одном из них администрация закрыла двери перед полицией и удерживала там несколько часов сотни посетителей. В ходе переговоров двери открыли. Позже в молдавских СМИ сообщили, что среди задержанных были прокуроры и сотрудники Национального антикоррупционного центра.