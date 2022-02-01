Москва, 1 февраля, 2022, 13:53 — ИА Регнум. В случае нападения Украины Донецкая Народная Республика (ДНР) будет просить помощь не только у России. Об этом 1 февраля заявил официальный представитель Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Александр Лукашенко

Следите за развитием событий в трансляции: «Антироссийская провокация: Киев готовит наступление на Донбасс — трансляция»

«Мы будем вынуждены обратиться к нашим друзьям, которые бы помогли нам остановить агрессию по отношению к жителям Донбасса», — сказал Басурин.

По его словам, самое главное не заявить о том, какую помощь союзники готовы оказать ДНР, а сам факт подобного рода заявления о готовности поддержать республику в случае агрессии Украины. Также полковник ДНР не исключил, что руководство народной республики обратится за помощью к президенту Белоруссии Александру Лукашенко.