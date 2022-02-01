Казань, 1 февраля, 2022, 14:01 — ИА Регнум. В Татарии для оказания помощи больным с коронавирусной инфекцией задействовано 55 медицинских организаций. Все они обеспечены необходимым оборудованием и лекарствами, сообщила руководитель пресс-службы главы РТ Лилия Галимова.

Александр Куликов ИА REGNUM Госпиталь

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На сегодняшний день в Татарии развернуто 3912 коек для ковид-пациентов, занято из них 82,8%. В случае необходимости имеется резерв койко-мест. Эти данные ежедневно оперативный штаб докладывает главе республики.

«В республике ведется мониторинг количества больных и занятых коек», — цитирует «Татар-информ» представителя Казанского Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии за последние сутки госпитализировали 500 носителей коронавирусной инфекции, выявили 777 новых случаев заражения.

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