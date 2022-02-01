Копенгаген, 1 февраля, 2022, 13:27 — ИА Регнум. С 1 февраля COVID-19 больше не классифицируется как социально опасное заболевание в Дании. В этой связи в стране были отменены последние ограничения по коронавирусу. Об этом в тот же день сообщил шведский телеканал SVT.

Флаг Дании

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Как пишут журналисты, масочный режим в стране более не действует. Сертификатов вакцинации от COVID-19 больше в Дании никто не спрашивает. Ограничения на работу баров и ресторанов, а именно постановлении властей об их более раннем закрытии по вечерам, перестали действовать.

«Я просто подумал «йес»! Наконец-то я снова могу жить нормальной жизнью», — поделился своим настроением посетитель ночного клуба Ник Расмуссен в интервью радиостанции Danmarks Radio.

Ожидается, что другие страны Европы последуют примеру Дании. К ним относятся Норвегия, Франция и Италия.