Петропавловск-Камчатский, 4 августа, 2017, 10:35 — ИА Регнум. На Камчатке ведется проверка по факту обнаружения в реке Опала в более чем 100 км от Усть-Большерецка большого количество потрошенной рыбы, из которой браконьеры достали икру, а саму рыбу выбросили обратно в водоем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Кроноцком заповеднике, инспекторы которого вместе с полицейскими и наткнулись на «склад».

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«Обнаружили в реке Опала крупную свалку вспоротой кеты — по предварительной оценке, более 10 тонн. Браконьеры успели вывезти несколько сотен килограммов незаконно добытой икры», — сказали в резервате.

Тем временем в МВД региона корреспонденту ИА REGNUM рассказали, что в рамках профилактической операции «Путина», направленной на борьбу с браконьерством, на Камчатке уже возбуждено более 70 уголовных дел по факту незаконного промысла, изъято более 17 тонн рыбы и почти 1 тонна красной икры.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июня на Камчатке проходит лососевая путина. Но на реках параллельно с законопослушными рыбопромышленниками работают и браконьеры, которые поставляют свой улов на местные рынки, а также продают рыбу и икру по объявлениям через социальные сети.

Река Опала находится на юго-западе Камчатки. Она берет начало с плато вулкана Горелый, пересекает кальдеру вулкана Опала, выходит на западную тундровую равнину и впадает в Охотское море. Сюда на нерест заходят чавыча, нерка, горбуша, кижуч, кета.