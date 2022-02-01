Донецк, 1 февраля, 2022, 13:10 — ИА Регнум. В случае дальнейших поставок странами Запада вооружений Украине Донецкая Народная Республики (ДНР) оставляет за собой право обратиться за помощью к Российской Федерации. Об этом 1 февраля заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин.

Andrew Butko Эдуард Басурин

По словам Басурина, на фоне провоцирования Вашингтоном и рядом стран — участниц Североатлантического альянса (НАТО) властей Украины к агрессии против республик Донбасса, в ДНР приветствуют решение отдельных стран Европы не поставлять украинской стороне вооружений.

Также официальный представитель Народной милиции ДНР призвал западные страны и международные организации, которые осуществляют финансирование агрессии Киева против Донбасса, прекратить поставки летальных видов вооружений Киеву и убедить украинскую сторону выполнять Минские соглашения.

«В случае продолжения данных поставок оставляем за собой право обратиться к Российской Федерации и другим странам за оказанием нам военной и военно-технической помощи», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин заявил, что в район Горловки, которая находится под контролем ВСУ, зафиксированы прибывшие туда диверсионно-разведывательные группы силовиков Украины.