Донецк, , 12:56 — REGNUM В район Горловки, которая находится под контролем Донецкой Народной Республики (ДНР), зафиксированы прибывшие туда диверсионно-разведывательные группы силовиков Украины. Об этом 1 февраля сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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«На горловском направлении в 95 десантно-штурмовую бригаду на доукомплектование прибыли четыре разведывательно-диверсионные группы по 12−14 человек каждая», — сказал он.

Также официальный представитель Народной милиции ДНР уточнил, что указанные группы разведки ВСУ прошли обучение практическим действиям по ведению боевых действий в городских условиях на базе 184 учебного центра в Львовской области, и их подготовку вели британские инструкторы из тренировочной миссии «Орбитал».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Минские соглашения являются невыполнимыми и, как он считает, означают разрушение страны.