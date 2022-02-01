Белгород, 1 февраля, 2022, 13:11 — ИА Регнум. В Белгородской области 1 февраля госпитализировано 114 новых ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе. Выписаны после лечения 502 человека, скончались от осложнений пять человек.

Дарья Драй ИА REGNUM Больничная палата

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По данным регионального оперштаба, за сутки подтверждён 571 случай заболевания COVID-19, всего зарегистрировано 87 955 положительных диагнозов. Выздоровели 79 529 человек. Лечатся в стационарах 887 пациентов, амбулаторно — 5 610 жителей. осложнения при коронавирусе стали причиной смерти 1 929 человек.

За минувшие сутки на вакцинацию от COVID-19 подано 1 284 заявки, всего поступило 1 049 612 заявлений. Завершил иммунизацию 965 771 белгородец.