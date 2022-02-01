Санкт-Петербург, 1 февраля, 2022, 13:07 — ИА Регнум. В правительстве Санкт-Петербурга прогнозируют увеличение количества случаев заражения коронавирусом в течение еще двух недель. Об этом сообщил первый заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"Пока думаем, что это подъём. Ближайшую неделю-две будем еще подниматься, количество заболевших увеличится», — сообщил Сарана.

По его данным, на сегодняшний день в Петербурге более 200 тыс. человек находятся на амбулаторном лечении с ОРВИ и COVID-19. При этом количество детей, заразившихся коронавирусом, составляет 28 тыс. Большую часть составляют подростки, среди малышей (дети до трёх лет) заболевших ковидом 9%.

Отметим, по данным федерального оперштаба, за последние сутки в Петербурге с COVID-19 госпитализирован 751 человек. В городе зафиксировали 13 619 новых случаев заражения коронавирусом за сутки.

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