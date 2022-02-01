Новосибирск, 1 февраля, 2022, 12:59 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 1 февраля, в инфекционные стационары с коронавирусом и с подозрением на него госпитализированы 2737 пациентов, в том числе 173 ребёнка. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За прошедшие сутки было выявлено 715 случаев заражения коронавирусом (всего — 104 583 случая. За это же время 395 новосибирцев выздоровели (всего — 75 503), скончались двенадцать пациентов (всего 4643 человека).

В отделениях реанимации на сегодняшний день находятся 247 человек, на ИВЛ — 45 пациентов.