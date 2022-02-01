Москва, 1 февраля, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Пик заболеваемости COVID-19 в России ожидается в середине февраля и к этому моменту показатели выявляемого за сутки числа носителей коронавируса могут стать очень высокими. Об этом 1 февраля рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

«Рост заболеваемости у нас пока продолжается. И он будет наблюдаться еще некоторое время, поскольку все регионы находятся на разном этапе очередного эпидемического подъема заболеваемости (…) К середине февраля, а возможно и раньше, наступит пик, как и прогнозировалось», — приводит ее слова «Интерфакс».

Также Пшеничная указала, что из-за такого высокого роста заболеваемости можно предположить, что после пика может произойти такое же резкое ее снижение, как и в других странах.

При этом эпидемиолог уточнила, что резкий рост числа выявляемых случаев заражения коронавирусом в первую очередь является следствием высокой заразности штамма коронавируса «Омикрон», в основном размножающегося в верхних дыхательных путях.

«Кроме того, сейчас традиционный сезон респираторных вирусных инфекций, в предыдущие годы в это время всегда повышался уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. Мы видим, что и коронавирус постепенно переходит в разряд сезонных инфекций», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие 24 часа на территории России госпитализировали 17487 пациентов с COVID-19, также было выявлено 125 836 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.