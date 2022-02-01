Минск, 1 февраля, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Иностранным дипломатам в Белоруссии ничего не угрожает, а решение властей США вывезти из страны семьи своих дипломатических работников указывает на желание искусственно нагнетать ситуацию. Об этом заявил 1 февраля пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Белоруссии

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Он отметил, что США изменили режим работы своих загранучреждений не только в Белоруссии, но таково право американской стороны. Власти Белоруссии продолжат выполнять свои обязательства по защите дипломатических представительств.

«Так что ни американским, ни каким-либо другим дипломатам здесь ничего не угрожает», — заявил Глаз РИА Новости и добавил, что во многих рейтингах Белоруссия опережает США по гостеприимности и безопасности.

По словам дипломата, американцы не владеют ситуацией в регионе, к которому относится Белоруссия. Власти США принимают далёкие от реальности решения, основанные на сугубо политизированном подходе и стремлении «в своих интересах искусственно нагнетать ситуацию, провоцировать истерию».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдепартамент США предписал членам семей американских госслужащих покинуть Белоруссию. Решение объясняется «военной активностью» у российско-украинской границы и «непредсказуемостью» обстановки в регионе.

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