Ростов-на-Дону, 1 февраля, 2022, 12:36 — ИА Регнум. В Ростовской области по-прежнему не удаётся нарастить темпы вакцинации от COVID-19. Это следует из данных опубликованных на сайте донского правительства 1 февраля, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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В настоящее время участниками прививочной кампании стали 2 млн 7,08 тыс. жителей Дона (+ 1036 за сутки). Полностью прошли вакцинацию 1 млн 953,46 тыс. человек (+ 983 за сутки).

ИА REGNUM уже сообщало, что до достижения 80% охвата взрослого населения вакцинацией в Ростовской области необходимо привить 2 млн 710 тыс. 710 человек. С 28 января в регионе стартовала вакцинация подростков от COVID-19.