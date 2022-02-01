Краснодар, 1 февраля, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Проведение диспансеризации и профосмотров в медицинских учреждениях Краснодарского края приостановят. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по итогам заседания 1 февраля. Решение принято в связи с ростом числа ковид-пациентов и нагрузки на амбулаторное звено.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«На одного участкового врача-терапевта количество пациентов и вызовов на дом увеличилось в три раза — с 20 до 60 пациентов в день. На сегодняшний день в поликлиниках края сформированы 183 неотложные выездные бригады с круглосуточным режимом работы. Выросло количество и обращений в службу скорой медицинской помощи. За сутки поступает около семи тысяч вызовов», — сообщил министр здравоохранения края Евгений Филиппов.

Врачи, которые высвободятся из-за приостановки диспансеризации, будут направлены в амбулатории на оказание первичной помощи.

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

Как сообщало ИА REGNUM, в Краснодарском крае с конца января наблюдается резкий рост числа заразившихся коронавирусом, в то же время число госпитализаций остаётся в среднем стабильным.