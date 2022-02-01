Краснодар, 1 февраля, 2022, 12:10 — ИА Регнум. В Краснодарском крае 386 пациентов с подтверждённым заражением коронавирусом госпитализированы за последние сутки, данные опубликовал сайт стопкоронавирус. рф 1 февраля. Накануне, 31 января, был госпитализирован 361 пациент.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За минувшие сутки в регионе в общей сложности положительные результаты тестов на коронавирус получили 2 396 человек (1 936 — накануне, 31 января). По данным регионального оперштаба, среди заразившихся — 315 детей. За сутки в Краснодаре подтверждено 1016 случаев заражения, в Сочи — 154, в Новороссийске — 365 случаев.

Всего за все время пандемии в регионе подтвердили 142 584 случая заражения коронавирусом, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 2509. Выздоровели 106 916 человек, скончались 10 065 человек.

На 1 февраля в коронавирусных стационарах находятся 4 361 человек. В тяжёлом состоянии на искусственной вентиляции лёгких находятся 102 пациента, ещё семеро на ЭКМО.