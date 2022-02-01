Новосибирск, 1 февраля, 2022, 12:04 — ИА Регнум. В Новосибирской области увеличивают мощности кол-центров единой регистратуры. Об этом сегодня, 1 февраля, ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оператор колл-центра

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«Для обработки вызовов дополнительный кол-центр на 30 рабочих мест создан в Новосибирском медицинском колледже, — уточнили в областной администрации. — Также здесь обучают новичков работать в программе единой регистратуры».

Власти отмечают, что помогают единой регистратуре студенты и других вузов. В среднем один оператор отвечает на 700 звонков в день.