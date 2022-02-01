Москва, 1 февраля, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Соединенные Штаты Америки проводят глобальную дипломатию, направленную на изоляцию России, наставлять Латинскую Америку на то, что им надо делать в отношении России — давняя американская традиция, отметил депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

Дарья Драй ИА REGNUM Вячеслав Никонов

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«Здесь и созыв Совета Безопасности ОООН, где все ограничилось разговорами, и не могло не ограничиться ничем иным. Здесь и Бразилия, которой уделяется большая роль», — рассуждает Никонов в соцсетях.

Бразилия входит в БРИКС — объединение стран Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР. С Индией ничего не получилось, встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди состоялась, причем на очень высокой ноте, констатировал депутат.

«Сейчас взялись за Бразилию, ключевую страну Латинской Америки. Болсонару — человек правых взглядов, который симпатизировал, скорее, Трампу, чем Байдену. В этих обстоятельствах президент Бразилии может проявить самостоятельность, хотя, конечно, он менее настроен на партнерство с Россией, чем его предшественники. В любом случае отношения между Россией и Бразилией будут развиваться, и, мне кажется, Болсонару все-таки приедет», — рассуждает парламентарий.

В США очень сильные колониальные традиции в том, что касается Латинской Америки, напомнил Никонов.

«Доктрина Монро была принята еще в 1823 году и с тех пор не менялась: Западное полушарие — для Соединенных Штатов. США совершили множество переворотов в странах Латинской Америке, стараясь контролировать политическую ситуацию в каждой латиноамериканской стране. Не все у них получается, но наставлять Латинскую Америку на то, что им надо делать в отношении нашей страны, — давняя американская традиция. Это надо иметь в виду», — предупредил парламентарий.

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