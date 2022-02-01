Нижний Новгород, 1 февраля, 2022, 12:02 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 1 февраля с начала пандемии провели 4 981 466 тестов для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный минздрав.

Дарья Драй ИА REGNUM Койки в «красной зоне»

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Показатель охвата населения тестированием за предыдущие несколько дней увеличился и составил 608,8 исследований на 100 тыс. населения.

За минувшие сутки нижегородцы сдали 18 201 тест на SARS-CoV-2. Накануне было проведено 21 148 исследований на коронавирус.

Объем свободного коечного фонда по состоянию на утро 1 февраля составляет 26%. Коэффициент распространения инфекции снизился и составил 1,09.

Как сообщало ИА REGNUM, За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 295 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 228 173 человека на утро 1 февраля.

Госпитализированы в ковидные стационары 404 жителя области за день.

С начала пандемии в регионе выявлен 254 231 случай заражения коронавирусом, из них 1147 — за минувшие сутки.