Канберра, 1 февраля, 2022, 12:04 — ИА Регнум. 1 февраля премьер-министр Австралии Скотт Моррисон провел первую в этом году большую пресс-конференцию, которая, как отмечают многие журналисты, закончилась для него не совсем хорошо. Так, например, глава кабинета министров был вынужден признать, что совершил немало ошибок за время борьбы с последствиями пандемии коронавируса, передает телеканал Nine News.

Pm.gov.au Скотт Моррисон

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Поскольку опросы общественного мнения показывают, что австралийцы теряют веру в федеральное правительство, возглавляющий его Моррисон попытался выразить раскаяние по поводу предполагаемых неудач в ходе борьбы с пандемией коронавируса.

«Да, я не все правильно делал, и я приму справедливую долю критики и вины, это часть моей работы», — сказал премьер-министр.

Он также признал, что был «слишком оптимистичен» в преддверии зимы, которая омрачилась распространением «Омикрона». Моррисон отметил, что ему следовало поручить военным развертывание вакцин раньше, чем это было сделано.

В то же время журналисты пишут, что Моррисон, перечислив свои ошибки, ни разу за них не извинился.