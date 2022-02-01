Нижний Новгород, 1 февраля, 2022, 11:59 — ИА Регнум. За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 295 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 228 173 человека на утро 1 февраля, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Масочный режим

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За сутки госпитализированы в ковидные стационары 404 жителя области.

С начала пандемии в регионе выявлен 254 231 случай заражения коронавирусом, из них 1147 — за минувшие сутки. 10 520 человек скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, 17 летальных случаев зарегистрировано за минувшие сутки, накануне скончались 14 жителей области из числа пациентов с коронавирусом.

Как сообщили ИА REGNUM, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин не намерен в ближайшее время прививать своих детей противокоронавирусной вакциной «Спутник М», первая партия которой недавно поступила в регион. Своё решение чиновник объяснил тем, что вакцинация для его детей «пока неактуальна».

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