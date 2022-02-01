Москва, 1 февраля, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Решение созвать Совет Безопасности ООН по проблеме России и Украины закономерно, и даже странно, что произошло так поздно. Об этом 1 февраля заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов («Единая Россия») на телеканале «Россия 24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

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«Поскольку Соединённые Штаты и их союзники по НАТО объявили нынешний кризис, угрозу российской агрессии в отношении Украины, самым серьёзным международным кризисом, начиная с Карибского,. то было бы странно, если бы они не предложили созвать Совет Безопасности Организации Объединённых Наций, раз столь важное событие», — заявил Никонов.

По его словам, такое заседание «не могло не состояться».

«Я ещё удивляюсь, что состоялось так поздно. Смысл этого заседания — просто заявить свою позицию, подчеркнуть важность этого кризиса, реальную опасность нападения России на Украину. Здесь, по-моему, всё понятно», — указал он.

«В результате всё ограничилось и не могло не ограничиться простыми разговорами», — добавил Никонов.

31 января Совет Безопасности ООН по просьбе США решил провести заседание, посвященное наращиванию Россией войск на границе с Украиной.