Воронеж, 1 февраля, 2022, 11:46 — ИА Регнум. В Воронежской области 229 пациентов с коронавирусом госпитализированы, данные за сутки 1 февраля опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф. Для сравнения — накануне, 31 января, в больницы доставили 167 пациентов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В регионе зафиксирован очередной рекорд по числу суточных заражений — подтверждено 2 266 новых случаев (накануне, 31 января — 2 101 случай, а неделей ранее, 25 января — 839 случаев). Признаны выздоровевшими после коронавируса за минувшие сутки 1288 человек, скончались шесть пациентов.

Всего с начала пандемии в Воронежской области подтверждено 216 118 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 195 456 человек. Скончались 7 309 пациентов с подтверждённым заражением.