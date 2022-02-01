Москва, 1 февраля, 2022, 11:46 — ИА Регнум. За последние сутки в России госпитализировали в ковид-стационары 17 487 человек, сообщили 1 февраля в оперативном штабе по противодействию заболеванию.

Коронавирус

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В штабе уточнили, что показатель вырос за сутки на 92,4%.

«Увеличение госпитализации произошло в 80 регионах. Снижение количества госпитализации отмечено в пяти регионах», — говорится в тексте публикации.

За сутки умерли 663 пациента, выздоровели более 40,3 тыс. человек, выявлено свыше 125,8 тыс. новых заражений.

Как сообщало ИА REGNUM, новый штамм коронавируса «Омикрон» обнаружили в 83 регионах России из 85.