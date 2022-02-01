Москва, 1 февраля, 2022, 11:40 — ИА Регнум. В 83 из 85 регионов России выявили штамм коронавируса «Омикрон», сообщили 1 февраля в оперативном штабе по противодействию коронавирусной инфекции.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Новый штамм коронавируса «Омикрон» зафиксирован в 83 регионах страны», — рассказали в штабе.

Согласно опубликованным данным, за сутки число госпитализаций выросло на 92,4%, в ковид-стационары доставили 17 487 человек. В 80 субъектах выросло число госпитализаций, ещё в пяти снизилось.