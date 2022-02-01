Симферополь, 1 февраля, 2022, 11:31 — ИА Регнум. В Республике Крым госпитализированы 85 пациентов с коронавирусом, данные за сутки опубликовал 1 февраля региональный оперативный штаб. Накануне, 31 января. сообщалось о 117 госпитализированных пациентах с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В общей сложности за минувшие сутки в Крыму положительные результаты тестов на коронавирус получили 639 человек, что на 44 больше, чем накануне. Выздоровели 493 пациента. Зарегистрировано девять новых смертей от осложнений после коронавируса.

С начала пандемии на территории Крыма выявлен 133 781 случай заражения коронавирусом, выздоровел 123 921 человек, скончались 4 724 пациента.